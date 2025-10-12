Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Terjatuh di Jeddah, Erick Thohir Angkat Suara

Minggu, 12 Oktober 2025 – 08:26 WIB
Timnas Indonesia Terjatuh di Jeddah, Erick Thohir Angkat Suara - JPNN.COM
Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf setelah langkah Timnas Indonesia terhenti di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

Harapan besar yang sempat membumbung tinggi akhirnya pupus setelah Skuad Garuda takluk 0–1 dari Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.

Kekalahan yang Menyakitkan

Gol tunggal Zidane Iqbal di menit ke-75 menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat tersebut.

Baca Juga:

Hasil ini memastikan Indonesia menutup perjalanan di Grup B tanpa satu pun poin dari dua pertandingan.

Sebelumnya, tim asuhan Patrick Kluivert juga harus mengakui keunggulan tuan rumah Arab Saudi dengan skor 2–3.

Kekalahan beruntun itu mengubur impian Indonesia untuk menorehkan sejarah tampil di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Baca Juga:

Erick Thohir Angkat Suara

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan Timnas Indonesia sejak awal.

"Terima kasih kepada suporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026,” tulis Erick.

Kekalahan dari Irak membuat Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir angkat suara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erick Thohir  Timnas Indonesia  Piala Dunia 2026  Irak 
BERITA ERICK THOHIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp