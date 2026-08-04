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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Terpuruk, Erick Thohir Yakin Asa ke Semifinal Belum Padam

Selasa, 04 Agustus 2026 – 11:40 WIB
Timnas Indonesia Terpuruk, Erick Thohir Yakin Asa ke Semifinal Belum Padam - JPNN.COM
Striker Timnas Indonesia Jens Raven (kiri) menguasai bola di tengah kawalan pemain Vietnam. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum kehilangan keyakinan terhadap peluang Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 meski Garuda baru saja dipermalukan Vietnam dengan skor telak 0-3.

Menurutnya, langkah Rizky Ridho dan kawan-kawan menuju semifinal belum tertutup selama mampu bangkit pada laga berikutnya.

Kini, Indonesia mengalihkan fokus ke duel krusial menghadapi Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026).

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Erick menilai pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi pasukan John Herdman untuk membuktikan mental sekaligus menjaga asa lolos ke fase empat besar.

"Saya percaya masih ada peluang. Karena ini turnamen yang berbeda, mudah-mudahan saat menghadapi Singapura nanti kita bisa bangkit," ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya.

Erick juga memastikan tetap mendukung pelatih John Herdman.

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Kekalahan dari Vietnam disebutnya tidak akan mengubah komitmen PSSI terhadap proyek jangka panjang yang sedang dibangun bersama pelatih asal Inggris tersebut.

"Saya masih sangat percaya dengan John Herdman untuk membentuk timnas yang kuat dan berdaya saing secara bertahap. Visi kami jelas, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga untuk bersaing di level Asia dan bahkan dunia. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran," katanya.

Ketum PSSI Erick Thohir mengaku masih percaya peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal masih terbuka. Dia mengajak Skuat Garuda bangkit lawan Singapura.

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TAGS   Timnas Indonesia  Erick Thohir  Piala AFF 2026  Vietnam  timnas Indonesia vs Vietnam 
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