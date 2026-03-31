Timnas Indonesia vs Bulgaria: Curhat John Herdman Seusai Malam Menyakitkan

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit saat menghadapi Bulgaria pada final FIFA Series 2026.

Duel Indonesia vs Bulgaria berakhir dengan skor 0-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Gol semata wayang Bulgaria lahir melalui penalti Marin Petkov pada menit ke-37.

Meski hasil akhir tidak berpihak, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai anak asuhnya tampil lebih menjanjikan dibanding lawan.

Dia bahkan menyebut Indonesia pantas keluar sebagai pemenang berkaca dari jalannya pertandingan.

"Malam ini seharusnya menjadi milik Indonesia. Bulgaria merupakan tim peringkat 80 dunia, tetapi menurut saya, malam ini Indonesia bermain lebih baik," jelas pelatih asal Inggris itu.

Secara statistik, dominasi Indonesia memang terlihat jelas.

Berdasarkan data Lapangbola, Skuad Garuda menguasai 71 persen penguasaan bola, jauh meninggalkan Bulgaria yang hanya mencatatkan 29 persen.