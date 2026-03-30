Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Vs Bulgaria, Herdman: Kecil, tetapi Besar

Senin, 30 Maret 2026 – 13:51 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia melakoni 'final' FIFA Series 2026 Grup Indonesia, melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3).

Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB.

Sebelum laga perebutan tim terbaik di FIFA Series 2026 Grup Indonesia itu digelar, akan berlangsung laga antara Kepulauan Solomon melawan Saint Kitt dan Nevis mulai pukul 15.30 WIB.

Baca Juga:

Pada laga nanti, ada sedikit perubahan dari skuad Indonesia, yakni Mauro Zijlstra dicoret dan digantikan oleh Jens Raven.

Menurut Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Zijlstra dicoret karena menderita cedera otot paha.

Cedera itu mungkin merusak momen penting Zijlstra yang baru saja menorehkan gol pertamanya untuk Timnas Indonesia di level senior, kala ia mencetak gol pemungkas dalam kemenangan 4-0 atas Saint Kitt dan Nevis.

Baca Juga:

Menatap laga nanti, Herdman tahu bahwa sama sekali tidak mudah untuk mengalahkan Bulgaria, tim peringkat 87 dunia dan sudah tujuh kali mencicipi pertandingan Piala Dunia.

"Suporter juga harus memahami bahwa kami hanya punya waktu dua hari. Para pemain datang terlambat, berada di siklus tidur yang berbeda, dan kami hanya menjalani dua sesi latihan bersama," katanya.

Cek jadwal lengkap FIFA Series 2026 hari ini. Bukan cuma Timnas Indonesia vs Bulgaria.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Timnas Indonesia  FIFA Series 2026  Timnas Indonesia vs Bulgaria  John Herdman 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp