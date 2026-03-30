Timnas Indonesia vs Bulgaria: John Herdman Mengejar Sejarah, Tercipta Malam Nanti?

jpnn.com - Timnas Indonesia mewaspadai kekuatan Bulgaria menjelang pertemuan pada final FIFA Series 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai tim berjuluk The Lions itu memiliki karakter permainan berbeda dibanding Saint Kitts and Nevis.

"Bulgaria memiliki fisik yang jauh lebih besar dan pemain mereka sangat kuat."

"Dari segi permainan, mereka juga lebih tertata rapi dan cepat dibanding Saint Kitts and Nevis," ujar pelatih kelahiran 19 Juli 1975 itu.

Timnas Indonesia berupaya mengimbangi permainan Filip Krastev dan kolega sejak menit awal.

Skuad Garuda juga dituntut lebih sabar dalam membongkar pertahanan rapat Bulgaria yang diprediksi akan mengandalkan organisasi permainan.

Namun, Herdman tetap optimistis Jay Idzes dan kolega mampu meraih hasil positif, terlebih laga akan digelar di hadapan pendukung sendiri.

Dukungan suporter diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi para pemain untuk mencetak sejarah baru dengan meraih kemenangan atas tim Eropa.