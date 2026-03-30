Timnas Indonesia vs Bulgaria: Rekor Buruk Menghantui, John Herdman Berani Bicara

Senin, 30 Maret 2026 – 10:40 WIB
Timnas Indonesia vs Bulgaria: Rekor Buruk Menghantui, John Herdman Berani Bicara - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Saint Kitts and Nevis pada pertandingan FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia dihantui rekor buruk menjelang jumpa Bulgaria pada final FIFA Series 2026.

Melansir 11v11, Skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan dalam dua pertemuan melawan t im berjuluk The Lions tersebut.

Di pertemuan pertama pada Januari 1959, Indonesia mampu menahan imbang Bulgaria dengan skor 0-0.

Namun, pada pertemuan berikutnya 1973 silam, Skuad Garuda takluk dengan skor 0-4.

Meski demikian, catatan tersebut dinilai tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini.

Pasalnya, Timnas Indonesia kini diperkuat sejumlah pemain yang merumput di kompetisi Eropa.

Dalam skuad kali ini, pelatih John Herdman memanggil beberapa pemain diaspora seperti Jay Idzes (US Sassuolo), Calvin Verdonk (LOSC Lille), Maarten Paes (AFC Ajax), Emil Audero (Cremonese), hingga Kevin Diks (Borussia Monchengladbach).

Kombinasi pemain diaspora dan lokal diharapkan menjadi kekuatan baru bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi tim asuhan Aleksandar Dimitrov.

Timnas Indonesia dihantui rekor buruk sebelum jumpa Bulgaria pada final FIFA Series 2026, Senin (30/3)

