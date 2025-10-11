Timnas Indonesia vs Irak: Pernyataan Bang Jay Menggetarkan Jiwa

jpnn.com - JAKARTA – Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga terakhir Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB.

Sebelumnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi pada laga di tempat yang sama, Kamis (9/10).

Kekalahan ini membuat Indonesia berada di dasar klasemen Grup B dan satu-satunya peluang mereka untuk lolos hanya mengalahkan Irak.

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menegaskan perjuangan timnya dalam mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 belum berakhir meski kini lebih sulit mewujudkan mimpi itu.

“Belum berakhir. Besok kita (skuad Timnas Indonesia, red) akan pergi lagi, bersama sebagai satu. Kita adalah orang-orang yang percaya, kita Indonesia,” kata pemain Sassuolo tersebut dalam akunnya di Instagram pada Sabtu (11/10).

Idzes memainkan pertandingan ke-15-nya bersama Indonesia pada laga melawan Arab Saudi malam itu. Bang Jay selalu menjadi starter dan tak pernah diganti sekali pun.

Pada pertandingan itu, Jay Idzes bermain sebagai bek tengah dengan berduet bersama Kevin Diks.

Sofascore mencatat selama di lapangan, Idzes melakukan tujuh sapuan, dua kali melakukan blok tendangan, sekali tekel, satu kemenangan duel lapangan, dan lima kemenangan duel udara.