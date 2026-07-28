Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia vs Kamboja, Mestinya Bukan Hanya Lima

Selasa, 28 Juli 2026 – 05:18 WIB
Timnas Indonesia vs Kamboja, Mestinya Bukan Hanya Lima - JPNN.COM
Pemain Timnas Indonesia Marc Klok. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - BOGOR - Timnas Indonesia menang atas Kamboja dengan skor 5-1 pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026).

Pemain Timnas Indonesia Marc Klok menilai sebenarnya timnya bisa mencetak gol lebih banyak lagi.

"Saya pikir kalau kita kritik, kita (Timnas Indonesia0 bisa cetak lebih. Hari ini mungkin tujuh, delapan, tapi oke, untuk tiga poin pertama, match pertama cukup puas," kata Klok kepada wartawan di kixed zone Stadion Pakansari, Senin.

Baca Juga:

"Saya bangga, saya percaya juga dengan tim ini. Kita punya banyak pemain yang hebat, pelatih hebat, jadi chemistry juga cukup, cukup bagus," tambah dia, seusai laga Timnas Indonesia vs Kamboja.

Klok, yang malam ini tampil pada babak pertama, memuji Mitchell Baker yang mencetak tiga gol pada laga debutnya untuk Garuda.

Tiga gol pemain yang baru berusia 19 tahun itu tercipta pada menit ke-6, ke-15, dan ke-56.

Baca Juga:

Adapun dua gol lainnya dilesakkan Sandy Walsh pada menit ke-24 dan pemain pengganti Jens Raven pada menit ke-87.

Menurut Klok, kualitas Baker sebagai striker, dengan keunggulan tinggi badan 1,97 meter menambah kekuatan Indonesia di lini depan.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Kamboja pada laga Grup A Piala AFF 2026 Senin malam berakhir dengan kemenangan Garuda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia vs kamboja  Timnas Indonesia  Timnas Indonesia vs Kamboja  Piala AFF 2026  Marc Klok 
BERITA INDONESIA VS KAMBOJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp