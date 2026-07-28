Timnas Indonesia vs Kamboja, Mestinya Bukan Hanya Lima

jpnn.com - BOGOR - Timnas Indonesia menang atas Kamboja dengan skor 5-1 pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026).

Pemain Timnas Indonesia Marc Klok menilai sebenarnya timnya bisa mencetak gol lebih banyak lagi.

"Saya pikir kalau kita kritik, kita (Timnas Indonesia0 bisa cetak lebih. Hari ini mungkin tujuh, delapan, tapi oke, untuk tiga poin pertama, match pertama cukup puas," kata Klok kepada wartawan di kixed zone Stadion Pakansari, Senin.

"Saya bangga, saya percaya juga dengan tim ini. Kita punya banyak pemain yang hebat, pelatih hebat, jadi chemistry juga cukup, cukup bagus," tambah dia, seusai laga Timnas Indonesia vs Kamboja.

Klok, yang malam ini tampil pada babak pertama, memuji Mitchell Baker yang mencetak tiga gol pada laga debutnya untuk Garuda.

Tiga gol pemain yang baru berusia 19 tahun itu tercipta pada menit ke-6, ke-15, dan ke-56.

Adapun dua gol lainnya dilesakkan Sandy Walsh pada menit ke-24 dan pemain pengganti Jens Raven pada menit ke-87.

Menurut Klok, kualitas Baker sebagai striker, dengan keunggulan tinggi badan 1,97 meter menambah kekuatan Indonesia di lini depan.