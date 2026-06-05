Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia vs Oman: Saddil Ramdani Serahkan Keputusan kepada John Herdman

Jumat, 05 Juni 2026 – 18:32 WIB
Timnas Indonesia vs Oman: Saddil Ramdani Serahkan Keputusan kepada John Herdman - JPNN.COM
Saddil Ramdani menjalani sesi latihan dengan Timnas Indonesia. Foto: Persib.

jpnn.com - Winger Timnas Indonesia Saddil Ramdani membeberkan persiapannya menjelang jumpa Oman pada FIFA Matchday Juni 2026.

Menurut jadwal, duel Indonesia vs Oman akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (5/6/2026) malam WIB.

Saddil menegaskan seluruh pemain saat ini menjalankan program yang telah disusun pelatih John Herdman.

Baca Juga:

Pemain Persib Bandung itu menilai Oman patut diwaspadai dan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Namun, Saddil melihat Timnas Indonesia memiliki modal yang cukup untuk memberikan perlawanan terbaik di hadapan pendukung sendiri.

"Semua tim yang akan kami hadapi tentu memiliki kualitas yang baik. Karena itu, kami harus mempersiapkan diri dengan maksimal, fokus menjalankan instruksi pelatih, dan terus meningkatkan kondisi fisik maupun taktikal," ucapnya.

Baca Juga:

Pesepak bola berusia 27 tahun itu mengatakan Skuad Garuda saat ini terus menggenjot persiapan agar bisa tampil sesuai harapan tim pelatih.

Saddil optimistis seluruh pemain siap memberikan kemampuan terbaik ketika pertandingan dimulai.

Winger Timnas Indonesia Saddil Ramdani membeberkan persiapannya menjelang jumpa Oman pada FIFA Matchday Juni 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Saddil Ramdani  Indonesia vs Oman  John Herdman 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp