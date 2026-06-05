Timnas Indonesia vs Oman: Saddil Ramdani Serahkan Keputusan kepada John Herdman

jpnn.com - Winger Timnas Indonesia Saddil Ramdani membeberkan persiapannya menjelang jumpa Oman pada FIFA Matchday Juni 2026.

Menurut jadwal, duel Indonesia vs Oman akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (5/6/2026) malam WIB.

Saddil menegaskan seluruh pemain saat ini menjalankan program yang telah disusun pelatih John Herdman.

Pemain Persib Bandung itu menilai Oman patut diwaspadai dan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Namun, Saddil melihat Timnas Indonesia memiliki modal yang cukup untuk memberikan perlawanan terbaik di hadapan pendukung sendiri.

"Semua tim yang akan kami hadapi tentu memiliki kualitas yang baik. Karena itu, kami harus mempersiapkan diri dengan maksimal, fokus menjalankan instruksi pelatih, dan terus meningkatkan kondisi fisik maupun taktikal," ucapnya.

Pesepak bola berusia 27 tahun itu mengatakan Skuad Garuda saat ini terus menggenjot persiapan agar bisa tampil sesuai harapan tim pelatih.

Saddil optimistis seluruh pemain siap memberikan kemampuan terbaik ketika pertandingan dimulai.