Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis: John Herdman Klaim Sudah Kantongi Kelemahan Lawan

Selasa, 24 Maret 2026 – 19:44 WIB
Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis: John Herdman Klaim Sudah Kantongi Kelemahan Lawan - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat memimpin langsung latihan skuad Garuda menjelang FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis di Jakarta, Selasa (24/3). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada ajang FIFA Series 2026.

Pelatih John Herdman memimpin langsung skuad Garuda berlatih di Stadion Madya, Jakarta, Selasa (24/3).

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu menilai Saint Kitts and Nevis merupakan lawan yang tangguh sehingga harus diantisipasi.

Mantan juru taktik Kanada itu berharap anak asuhannya sudah bisa memahami gaya bermain yang diinginkan saat menghadapi tim berjuluk The Sugar Boys tersebut.

“Menurut analisis kami mereka punya kekuatan, kecepatan bermain langsung. Jadi kami harus siap dengan serangan balik mereka,” ujar pria asal Consett tersebut.

Bagi Herdman saat ini yang terpenting adaptasi anak asuhannya dengan gaya bermainnya terlebih dahulu.

Wajar saat ini Jay Idzes dan kolega tengah menjalani masa transisi dari sebelumnya di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert.

“Kami akan fokus pada diri kami sendiri. Kami ingin mencari identitas baru, jadi fokus kami ada di situ,” ungkap John.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman enggan jemawa menghadapi Saint Kitts and Nevis pada ajang FIFA Series 2026, Jumat (27/3)

Timnas Indonesia  FIFA Series 2026  John Herdman  Saint Kitts and Nevis  Timnas Indonesia Vs Saint Kitts and Nevis 
