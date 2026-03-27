Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Vs Saint Kitts & Nevis: Ada yang Mau Merusak Pesta

Jumat, 27 Maret 2026 – 10:52 WIB
Suporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Saint Kitts and Nevis Marcelo Augusto Silva Serrano mengatakan bahwa timnya tidak gentar menghadapi kemungkinan tekanan suporter tuan rumah saat melawan Indonesia dalam pertandingan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3) malam WIB.

Serrano menyebut sejumlah pemainnya sudah terbiasa tampil di stadion berkapasitas besar, bahkan di hadapan puluhan ribu penonton, sehingga atmosfer pertandingan di Indonesia tidak akan menjadi kendala berarti.

“Kami punya pemain yang bermain di liga-liga Eropa dan terbiasa tampil di stadion dengan 20 ribu hingga 70 ribu penonton,” ujar Serrano dalam jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Pelatih asal Brasil itu juga menekankan pendekatan humanis dalam membangun kepercayaan diri timnya. Ia menilai sepak bola tidak semata ditentukan oleh angka atau peringkat.

“Kami tidak melihat angka terlebih dahulu. Angka hanyalah persamaan matematika. Kami melihat manusianya,” katanya.

St Kitts and Nevis berada di posisi ke-154 dalam daftar peringkat FIFA. Indonesia berada di posisi yang lebih baik, yakni peringkat 121.

Baca Juga:

Menurut Serrano, dengan persiapan yang matang dan mentalitas yang tepat, timnya memiliki peluang untuk bersaing melawan siapa pun.

Sikap percaya diri juga disampaikan perwakilan pemain Julani Archibald yang menegaskan timnya datang dengan misi meraih hasil maksimal, terlepas dari besarnya dukungan suporter tuan rumah.

FIFA Series 2026 Grup Indonesia hari ini Kepulauan Solomon vs Bulgaria dan Indonesia vs Saint Kitts & Nevis.

BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
