JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia vs Taiwan: Duo Persija Kawal Garuda

Jumat, 05 September 2025 – 20:22 WIB
Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Daftar susunan pemain Timnas Indonesia vs Taiwan sudah diumumkan.

Pertandingan FIFA Matchday ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (5/9/2025) malam WIB.

Sesuai prediksi, Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menurunkan Emil Audero di bawah mistar gawang.

Sementara itu, di sektor pertahanan, duo bek Persija Jakarta Jordi Amat dan Rizky Ridho dipercaya turun sejak menit pertama.

Dua pilar Macan Kemayoran itu tampil solid di BRI Super League. Jordi dan Ridho membuat Persija baru kebobolan dua gol dari empat pertandingan.

Mereka akan dibantu oleh Shayne Pattynama dan Eliano Reijnders untuk mengawal lini pertahanan Garuda.

Adapun di sektor tengah, Kluivert mempercayakan nama-nama seperti Yakob Sayuri, Egy Maulana Vikri, Marc Klok, Beckham Putra, dan Nathan Tjoe-A-On.

Hal menarik datang dari sektor depan. Kluivert mempercayakan Ramadhan Sananta sebagai ujung tombak.

TAGS   Timnas Indonesia vs Taiwan  Rizky Ridho  Jordi Amat  Timnas Indonesia  FIFA Matchday 
