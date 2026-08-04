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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia vs Vietnam, di Mana Marselino Ferdinan? Oh

Selasa, 04 Agustus 2026 – 09:07 WIB
Timnas Indonesia vs Vietnam, di Mana Marselino Ferdinan? Oh - JPNN.COM
Gelandang Timnas Indonesia Marselino Ferdinan. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Marselino Ferdinan tidak ikut memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8) malam, yang berakhir dengan skor 0-3.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan Marselino Ferdinan masih cedera.

Herdman juga memastikan gelandang Timnas Indonesia itu bakal absen hingga akhir turnamen Piala AFF 2026.

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"Marselino sayangnya mengalami cedera yang akan membuatnya absen di sisa turnamen ini. Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari hasil MRI," kata John Herdman dalam konferensi pers seusai laga Indonesia vs Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Herdman mengatakan tidak akan mengungkapkan secara rinci jenis cedera yang dialami Marselino pada tahap ini.

Namun, ia memastikan hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa gelandang berusia 21 tahun itu tidak memungkinkan tampil di turnamen.

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Keputusan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi tim medis demi mengutamakan proses pemulihan sang pemain.

Dia menegaskan bahwa kesehatan pemain Oxford United itu menjadi prioritas sehingga tidak ingin mengambil risiko yang dapat memperburuk kondisi cedera yang dialaminya.

Timnas Indonesia telah melalui tiga pertandingan di fase grup Piala AFF 2026 tanpa diperkuat Marselino Ferdinan.

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TAGS   Timnas Indonesia  Indonesia vs Vietnam  Singapura Vs Indonesia  Marselino Ferdinan 
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