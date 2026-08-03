Timnas Indonesia Vs Vietnam: Garuda Berdiri di Persimpangan Nasib!

jpnn.com - Timnas Indonesia menghadapi laga yang bisa mengubah arah perjalanan mereka di Piala AFF 2026 saat menjamu Vietnam.

Pertandingan Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026). Jika mampu meraih tiga poin, Skuad Garuda berpeluang mengunci tiket ke semifinal lebih cepat.

Pertandingan ini memang sama pentingnya bagi kedua tim. Vietnam datang dengan misi wajib menang demi menjaga peluang lolos, sedangkan Indonesia memiliki kesempatan emas mengamankan tempat di fase gugur tanpa harus menunggu laga terakhir.

Kesempatan Terbaik Garuda

Saat ini, Indonesia mengoleksi enam poin dari dua kemenangan dan menempati posisi kedua Grup A. Tambahan tiga angka atas Vietnam akan membuat langkah pasukan John Herdman menuju semifinal makin terbuka.

Keuntungan lain yang dimiliki Garuda ialah tampil di hadapan pendukung sendiri. Dukungan penuh suporter diharapkan menjadi energi tambahan untuk menghadapi sang juara bertahan.

Kemenangan atas Vietnam bukan hanya memperbesar peluang lolos, tetapi juga membuka ruang bagi Herdman melakukan rotasi pada laga terakhir menghadapi Singapura.

Selain itu, hasil positif atas The Golden Stars juga akan memberi ruang bagi Herdman melakukan rotasi saat menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir. Situasi tersebut penting mengingat jadwal turnamen berlangsung cukup padat.

Kekalahan Bisa Mengubah Segalanya

Sebaliknya, hasil negatif akan membuat peta persaingan berubah drastis. Indonesia memang belum langsung tersingkir apabila kalah, tetapi tekanan akan meningkat karena penentuan tiket semifinal harus dilakukan pada laga terakhir melawan Singapura.