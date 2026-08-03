Timnas Indonesia Vs Vietnam, Trio Brasil Bisa Jadi Mimpi Buruk Garuda

Senin, 03 Agustus 2026 – 09:56 WIB

jpnn.com - Laga panas akan tersaji saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam pada laga lanjutan fase grup Piala AFF 2026.

Duel Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) malam WIB.

Pelatih John Herdman dituntut menemukan cara menghentikan tiga pemain naturalisasi asal Brasil yang menjadi tumpuan lini serang Vietnam.

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Trio Brasil Jadi Andalan Vietnam

Kim Sang-sik diperkirakan kembali mengandalkan Rafaelson, Hendrio, dan Geovane Magno sejak menit pertama. Ketiganya mulai menunjukkan chemistry yang menjanjikan meski baru beberapa kali bermain bersama.

Rafaelson dan Hendrio lebih dahulu mencuri perhatian ketika membawa Vietnam menang telak 7-0 atas Timor Leste. Pada laga tersebut, Rafaelson menyumbang satu gol, sedangkan Hendrio mencetak dua gol.

Sementara itu, Geovane Magno baru bergabung pada pertandingan melawan Singapura setelah pulih dari cedera.

Produktif Ciptakan Peluang

Meski Vietnam gagal mengalahkan Singapura setelah bermain imbang tanpa gol, kolaborasi tiga pemain berdarah Brasil itu tetap memperlihatkan kualitasnya.

Mereka terus menekan pertahanan lawan dan menjadi sumber utama serangan Vietnam. Berdasarkan data SofaScore, Rafaelson, Hendrio, dan Geovane melepaskan total 10 tembakan sepanjang pertandingan.