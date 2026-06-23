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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Jerman Dihantam Kabar Buruk di Piala Dunia 2026

Selasa, 23 Juni 2026 – 09:55 WIB
Timnas Jerman Dihantam Kabar Buruk di Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Skuad Timnas Jerman di Piala Dunia 2026. Foto: AFP/COLE BURSTON.

jpnn.com - Kabar kurang sedap menghampiri Timnas Jerman yang sedang berjuang di Piala Dunia 2026.

Salah satu pilar pertahanan mereka, Nico Schlotterbeck, dipastikan tidak lagi bisa melanjutkan turnamen akibat cedera serius.

Insiden itu terjadi saat Jerman menghadapi Pantai Gading dalam lanjutan Grup E di Stadion Toronto, Minggu (21/6/2026) dini hari WIB.

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Schlotterbeck harus ditarik keluar pada awal babak kedua dalam pertandingan yang dimenangi Jerman dengan skor 2-1.

Posisi bek Borussia Dortmund itu kemudian diganti oleh pemain senior Antonio Rudiger.

Hasil pemeriksaan medis yang dirilis tim medis Jerman pada Senin (22/6/2026) memastikan bahwa bek berusia 26 tahun itu mengalami kerusakan pada ligamen kolateral medial di bagian pergelangan kaki kiri.

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Cedera tersebut membuatnya harus menepi dalam waktu lama dan tidak memungkinkan kembali bermain di sisa turnamen.

Meski demikian, Schlotterbeck tidak langsung meninggalkan skuad. Dia tetap berada bersama tim di Amerika Serikat untuk proses pemulihan awal dan memberi dukungan moral terhadap rekan-rekannya.

Kabar kurang sedap menghampiri Timnas Jerman yang sedang berjuang di Piala Dunia 2026.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Jerman  Piala Dunia  Nico Schlotterbeck  Timnas Jerman 
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