Timnas Kick Boxing Indonesia Targetkan Rebut 8 Emas di SEA Games 2025 Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Kick Boxing Indonesia manargetkan meraih delapan medali emas melalui delapan atlet yang akan bersaing pada ajang SEA Games 2025 di Thailand, Desember mendatang.

"Mereka (para atlet kick boxing) sangat optimis. Dari delapan atlet, semuanya berharap emas semua," kata Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 Bayu Priawan Djokosoetono kepada awak media setelah memantau Pemusatan Latihan Nasional Tim Nasional Kick Boxing Indonesia di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, kick boxing merupakan olahraga yang membanggakan Indonesia berkat berbagai prestasi yang telah diraih. Terbaru, Tim Kick Boxing Indonesia merebut dua medali emas pada ajang Piala Dunia Kick Boxing di Uzbekistan.

Baca Juga: Kejurnas Kick Boxing Antarmahasiswa dan Pelajar Resmi Ditutup

Prestasi di panggung dunia itu, kata dia, dapat menjadi motivasi besar bagi tim untuk merebut lebih banyak emas pada ajang multi cabang olahraga terbesar se-Asia Tenggara di Thailand.

Bayu mengatakan, saat menyaksikan simulasi bertanding, para atlet telah menunjukkan semangat yang tinggi dalam berlatih serta menyatakan tekad untuk merebut emas pada semua nomor yang diikuti.

"Kita tinggal tunggu bagaimana prestasi terbaiknya bisa mengharumkan nama bangsa. Kita lihat nanti di SEA Games Thailand Desember 2025," katanya.

Baca Juga: Indonesia Raih Medali Perdana di SEA Games 2021 dari Cabor Kick Boxing

Ketua Umum Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PPKBI) Ngatino menyampaikan terima kasih terhadap CdM beserta tim maupun Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang mengunjungi para atlet dan pelatih untuk membakar semangat mereka.

"Ini akan memberikan semangat luar biasa buat atlet-atlet," katanya.