Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Putri Indonesia Bakal Melawan Nepal Sebelum Tampil di SEA Games 2025

Rabu, 26 November 2025 – 15:38 WIB
Timnas Putri Indonesia Bakal Melawan Nepal Sebelum Tampil di SEA Games 2025 - JPNN.COM
Pelatih Timnas putri Indonesia, Akira Higashiyama saat menghadiri konferensi pers jelang laga melawan Nepal, Rabu (26/11). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, SLEMAN - Timnas putri Indonesia akan menjalani persiapan akhir jelang tampil di SEA Games 2025 dengan menghadapi laga uji coba melawan Nepal.

Pelatih Timnas putri Indonesia, Akira Higashiyama mengungkapkan anak asuhannya siap tempur menghadapi tim peringkat ke-89 ranking FIFA tersebut.

Tercatat Zahra Muzdalifah dan kolega telah menjalani pemusatan latihan selama dua bulan di Yogyakarta.

Baca Juga:

Dengan persiapan tersebut diharapkan bisa membuat skuad Garuda Pertiwi mempersiapkan dengan matang menghadapi ajang akbar antarnegara ASEAN tersebut.

“Kami hampir dua bulan kami mempersiapkan training camp untuk pertandingan besok melawan Nepal, juga untuk laga berikutnya menghadapi Taiwan," ujar dia.

“Kami sangat antusias untuk bermain. Tentu saja, kami harus menang. Kami sudah siap menghadapi mereka,” sambung manajer asal Jepang itu.

Baca Juga:

Timnas putri Indonesia dijadwalkan tampil dengan kekuatan penuh termasuk beberapa pemain diaspora.

Tercatat Tercatat Iris de Rouw (St. John's University), Felicia de Zeuw (ADO Den Haag), Claudia Scheunemann (FC Utrecht), Isa Warps (VFR Weyerbyen), hingga Estella Loupatty bakal tampil lawan Nepal.

Timnas putri Indonesia siap tempur lawan Nepal, Rabu (26/11) mulai pukul 19.30 malam WIB

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Putri Indonesia  SEA Games 2025  Nepal  laga uji coba 
BERITA TIMNAS PUTRI INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp