Timnas Putri Indonesia Bakal Melawan Nepal Sebelum Tampil di SEA Games 2025

Rabu, 26 November 2025 – 15:38 WIB

jpnn.com, SLEMAN - Timnas putri Indonesia akan menjalani persiapan akhir jelang tampil di SEA Games 2025 dengan menghadapi laga uji coba melawan Nepal.

Pelatih Timnas putri Indonesia, Akira Higashiyama mengungkapkan anak asuhannya siap tempur menghadapi tim peringkat ke-89 ranking FIFA tersebut.

Tercatat Zahra Muzdalifah dan kolega telah menjalani pemusatan latihan selama dua bulan di Yogyakarta.

Baca Juga: Prabowo Tinjau Ulang Bonus untuk Para Atlet Sea Games hingga Olimpiade

Dengan persiapan tersebut diharapkan bisa membuat skuad Garuda Pertiwi mempersiapkan dengan matang menghadapi ajang akbar antarnegara ASEAN tersebut.

“Kami hampir dua bulan kami mempersiapkan training camp untuk pertandingan besok melawan Nepal, juga untuk laga berikutnya menghadapi Taiwan," ujar dia.

“Kami sangat antusias untuk bermain. Tentu saja, kami harus menang. Kami sudah siap menghadapi mereka,” sambung manajer asal Jepang itu.

Timnas putri Indonesia dijadwalkan tampil dengan kekuatan penuh termasuk beberapa pemain diaspora.

Tercatat Tercatat Iris de Rouw (St. John's University), Felicia de Zeuw (ADO Den Haag), Claudia Scheunemann (FC Utrecht), Isa Warps (VFR Weyerbyen), hingga Estella Loupatty bakal tampil lawan Nepal.