Timnas Putri Indonesia Buka Asa ke Semifinal, tetapi Misi Akira Belum Terpenuhi

Minggu, 07 Desember 2025 – 20:20 WIB

jpnn.com - Timnas putri Indonesia sukses meraih kemenangan penting atas Singapura pada lanjutan Grup A SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola.

Duel Indonesia vs Singapura di Stadion Chonburi, Thailand, Minggu (7/12/2025), berakhir dengan skor 3-1.

Pada pertandingan ini, Indonesia sempat dikejutkan oleh gol cepat Nur Farhanah pada menit ke-22 yang membawa Singapura unggul 1-0.

Namun, respons Garuda Pertiwi sangat positif. Isa Warps memulai kebangkitan Indonesia lewat golnya pada menit ke-31, sebelum dua pemain pengganti, Claudia Scheunemann (62') dan Aulia Al Mabruroh (90+5') ikut mencatatkan namanya di papan skor.

Akira Belum Puas

Meski meraih kemenangan, Pelatih Timnas putri Indonesia Akira Higashiyama belum sepenuhnya puas.

"Kami belum puas dengan hasil ini. Fokus kami sekarang adalah pertandingan selanjutnya," ucap juru taktik asal Jepang itu.

Indonesia memang membutuhkan kemenangan besar untuk memperbaiki posisi setelah menelan kekalahan telak 0-8 dari Thailand pada laga pembuka.

Apresiasi Perjuangan Timnas Putri Indonesia

Kondisi itu membuat hasil positif atas Singapura menjadi momentum penting agar peluang lolos ke semifinal tetap terbuka.