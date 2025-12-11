Timnas Putri Indonesia ke Semifinal SEA Games 2025, Zahra Muzdalifah Ungkap Target Baru

jpnn.com - Timnas Putri Indonesia memastikan tempat di semifinal SEA Games 2025 setelah menjalani perjalanan fase grup yang penuh dinamika.

Meski sempat diguncang kekalahan telak 0-8 dari Thailand di laga pembuka, Garuda Pertiwi justru mampu menutup fase awal dengan kepastian lolos ke empat besar.

Harapan Indonesia terbuka lebar setelah Singapura kembali menelan kekalahan saat jumpa Thailand.

Situasi itu menempatkan Garuda Pertiwi sebagai runner up Grup A dengan tiga poin. Satu kemenangan diraih ketika Indonesia menghajar Singapura 3-1.

Di tengah euforia kelolosan tersebut, salah satu pilar Timnas Putri Zahra Muzdalifah menyampaikan tekad dan keyakinan barunya untuk edisi SEA Games kali ini.

Keyakinan Baru Zahra Muzdalifah

Pemain berusia 24 tahun itu menyebut bahwa SEA Games 2025 memberikan nuansa berbeda bagi dirinya dan rekan-rekan setim.

"Dahulu saya hanya berharap bisa keluar dari fase grup, tetapi tahun ini berbeda. Saya ingin membawa pulang medali untuk Indonesia," ucap Zahra.

Perubahan format grup yang terjadi mendadak setelah Kamboja mundur dari turnamen turut menambah optimisme Zahra.