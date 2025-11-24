Timnas Putri Indonesia Panaskan Mesin, Nepal & Taiwan Jadi Ujian Menuju SEA Games 2025

Senin, 24 November 2025 – 20:58 WIB

jpnn.com - Timnas Putri Indonesia dijadwalkan melakoni laga uji coba melawan Nepal dan Taiwan sebagai persiapan menuju SEA Games 2025.

Pada kesempatan ini, pelatih Akira Higashiyama memanggil 36 pemain untuk mengikuti seleksi.

Nama-nama seperti Reva Octaviani, Vivi Oktavia, dan Sheva Imut diharapkan menjadi tumpuan berkat pengalaman mereka.

Sementara itu, pemain muda seperti Claudia Alexandra Scheunemann, Nafeeza Ayasha Nori, dan Katarina Stalin menambah energi baru dalam skuad.

Pada ajang SEA Games 2025, Srikandi Merah Putih tergabung di Grup A bersama Thailand, Kamboja, dan Singapura.

Zahra Muzdalifah dan kolega diharapkan minimal mampu membawa pulang medali perunggu dari ajang multievent antarnegara Asia Tenggara tersebut.

Menarik ditunggu persiapan yang dilakukan Timnas putri Indonesia menghadapi SEA Games 2025.

Srikandi Merah Putih akan melakoni dua kali uji coba menghadapi Nepal (26/11) serta Taiwan (29/11).