Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Putri Indonesia Panaskan Mesin, Nepal & Taiwan Jadi Ujian Menuju SEA Games 2025

Senin, 24 November 2025 – 20:58 WIB
Timnas Putri Indonesia Panaskan Mesin, Nepal & Taiwan Jadi Ujian Menuju SEA Games 2025 - JPNN.COM
Pemain Timnas putri Indonesia, Estella Loupattij saat melakoni pemusatan latihan jelang AFF Women’s Championship 2025 di Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Putri Indonesia dijadwalkan melakoni laga uji coba melawan Nepal dan Taiwan sebagai persiapan menuju SEA Games 2025.

Pada kesempatan ini, pelatih Akira Higashiyama memanggil 36 pemain untuk mengikuti seleksi.

Nama-nama seperti Reva Octaviani, Vivi Oktavia, dan Sheva Imut diharapkan menjadi tumpuan berkat pengalaman mereka.

Baca Juga:

Sementara itu, pemain muda seperti Claudia Alexandra Scheunemann, Nafeeza Ayasha Nori, dan Katarina Stalin menambah energi baru dalam skuad.

Pada ajang SEA Games 2025, Srikandi Merah Putih tergabung di Grup A bersama Thailand, Kamboja, dan Singapura.

Zahra Muzdalifah dan kolega diharapkan minimal mampu membawa pulang medali perunggu dari ajang multievent antarnegara Asia Tenggara tersebut.

Baca Juga:

Menarik ditunggu persiapan yang dilakukan Timnas putri Indonesia menghadapi SEA Games 2025.

Srikandi Merah Putih akan melakoni dua kali uji coba menghadapi Nepal (26/11) serta Taiwan (29/11).

Timnas putri Indonesia dijadwalkan akan melakoni laga uji coba melawan Nepal dan Taiwan jelang tampil di SEA Games 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Putri Indonesia  SEA Games 2025  Timnas Putri  Nepal  Taiwan 
BERITA TIMNAS PUTRI INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp