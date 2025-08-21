Timnas Putri Indonesia Sempurna di Laga Awal Piala AFF U-16, Timor Leste Jadi Korban

Kamis, 21 Agustus 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas putri Indonesia meraih kemenangan besar di laga perdana Piala AFF U-16 2025 atas Timor Leste.

Berlaga di Stadion Manahan Solo, Rabu (20/8), skuad asuhan Timo Scheunemann itu menang dengan skor 6-0.

Pada laga ini Nasywa Salsabila Fatah mencatatkan hattrick pada menit ke-(14, 23, 36) untuk kemenangan Garuda Pertiwi.

Adapun tiga gol tambahan lainnya dicetak oleh Jazlyn Kayla Firyal (20), Jezlyn Kayla Azkha (26), serta Syafia Tristalia Chorlienka (62).

Sepanjang laga Fairus Khalisa Putri cum suis mendominasi pertandingan terhadap skuad asuhan Emral Abus itu.

Terbukti permainan ngotot Srikandi Merah Putih mampu membuat jala gawang Timor Leste yang dikawal Viviane Jeronimo Lobato Guterres kebobolan lima gol di babak pertama.

Masuk di babak kedua permainan Timnas putri Indonesia tidak mengendur dengan teta menyerang pertahanan Timor Leste.

Syafia Tristalia Chorlienka mampu menambah keunggulan menjadi 6-0 untuk Indonesia atas Ferelia Sousa Silva Soriana dan kawan-kawan.