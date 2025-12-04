Timnas Putri Indonesia Tak Gentar dengan Nama Besar Thailand, Siap Beri Kejutan

jpnn.com - Timnas putri Indonesia menghadapi misi sulit saat melawan Thailand pada laga perdana Grup A SEA Games 2025.

Pertandingan ini cukup sulit mengingat Thailand merupakan tim penghin ranking ke-53 FIFA, berbanding terbalik dengan Indonesia yang masih tercecer di posisi ke-106.

Misi Sulit di Laga Perdana

Melihat perbedaan yang mencolok, pemain Timnas putri Indonesia Vivi Oktavia Riski mengaku tidak gentar.

Pemain kelahiran 7 Maret 1997 itu menilai persiapan Garuda Pertiwi sudah maksimal, termasuk pemusatan latihan panjang dan uji coba melawan Nepal serta Taiwan.

"Kami sudah menjalani persiapan selama kurang lebih dua bulan. Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana," ujar wanita asal Bangka Belitung itu.

Optimisme Pemain

Pemain bertinggi 170 cm itu berharap rekan-rekannya dapat menampilkan permainan terbaik di lapangan.

Baca Juga: Pemangkasan Diaspora Warnai Skuad Final Timnas Putri Indonesia untuk SEA Games 2025

Dengan kekompakan yang dimiliki tentu Garuda Pertiwi punya peluang melangkah ke babak berikutnya.

"Singapura dan Thailand adalah tim kuat. Kami berharap bisa memberikan yang terbaik," ungkap pemain Persib Bandung putri di Liga 1 musim 2019 itu.