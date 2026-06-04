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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Putri Indonesia Takluk dari Singapura, Mochizuki Soroti Hilangnya Ritme Permainan

Kamis, 04 Juni 2026 – 07:37 WIB
Timnas Putri Indonesia Takluk dari Singapura, Mochizuki Soroti Hilangnya Ritme Permainan - JPNN.COM
Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki dalam konferensi pers pascalaga FIFA Matchday Juni di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com.

jpnn.com - BANDUNG - Tim Nasional Putri Indonesia takluk dari Singapura 0-2 pada laga FIFA Matchday Juni di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/6) malam.

Dua gol Singapura dicetak Danielle Tan (10') dan Nicole Lim (22').

Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki menyampaikan permintaan maaf atas kekalahan Garuda Pertiwi di laga perdana Women's Garuda Championship Series.

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"Saya ingin meminta maaf dan saya merasa sangat sedih karena walaupun kami bermain di home, tetapi kami kalah dalam pertandingan hari ini," kata Mochi.

Dia mengakui penampilan anak asuhnya malam tadi tak sesuai dengan harapan.

Mereka kehilangan ritme permainan, yang akhirnya membuat tim kalah dua gol tanpa balas. 

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Pemain tampak terburu-buru dalam penyelesaian akhir peluang. Dalam kondisi tertinggal, mental pemain makin turun.

"Kalau dilihat dari latihan terakhir, pemain sudah bisa bermain dan membawa bola dengan baik, tetapi hari ini kesusahan dengan memulai pertandingan untuk mendapatkan ritme yang bagus," ungkapnya.

Timnas Putri Indonesia menelan kekalahan 0-2 atas Singapura pada FIFA Matchday Juni di Bandung. Pelatih soroti permasalahannya.

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TAGS   Timnas Putri Indonesia  Timnas Putri Indonesia vs singapura  Satoru Mochizuki  FIFA Matchday Juni 
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