Timnas Putri Indonesia vs Nepal: Akira Higashiyama Punya Rencana

Rabu, 26 November 2025 – 09:51 WIB

jpnn.com - Timnas putri Indonesia memasuki pekan penting dalam rangkaian persiapan menuju SEA Games 2025.

Skuad Garuda Pertiwi dijadwalkan menghadapi Nepal pada laga uji coba di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (26/11/2025).

Pelatih Timnas putri Indonesia Akira Higashiyama menegaskan bahwa fokus utama bukan pada lawan, melainkan pada bagaimana timnya mampu menampilkan permainan terbaik.

"Yang paling penting ialah apa yang bisa kami lakukan. Kami harus menunjukkan performa maksimal besok (hari ini, red)," ucap juru taktik asal Jepang itu.

Kehadiran Pemain Diaspora Angkat Moral Tim

Rasa percaya diri para pemain meningkat seiring kedatangan sejumlah pemain diaspora.

Iris de Rouw (St. John’s University), Felicia de Zeuw (ADO Den Haag), Claudia Scheunemann (FC Utrecht), Isa Warps (VFR Weyerbyen), dan Estella Loupatty ikut bergabung dalam pemusatan latihan di Yogyakarta.

Kehadiran mereka menambah warna dalam komposisi tim yang sebelumnya sudah diisi pemain-pemain berpengalaman seperti Zahra Muzdalifah, Vivi Oktavia, hingga Shafira Ika.

Kombinasi pemain lokal dan diaspora menjadi salah satu modal penting menghadapi partai uji coba ini.