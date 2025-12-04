Timnas Putri Indonesia Yakin Bisa Kalahkan Thailand, Ini Sebabnya

Kamis, 04 Desember 2025 – 00:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Putri Indonesia akan memulai perjuangan di SEA Games 2025 dengan menghadapi Thailand.

Rencananya, pertandingan akbar tersebut akan diselenggarakan di Stadion Chonburi, Kamis (4/12).

Pelatih Timnas Putri Indonesia, Akira Higashiyama mengungkapkan bahwa anak asuhannya tidak gentar.

Dengan persiapan yang dilakukan, Zahra Muzdalifah dan kolega diharapkan bisa memberikan perlawanan kepada tim berperingkat 53 dunia itu.

“Kami sangat antusias untuk berpartisipasi pada ajang SEA Games 2025 ini. Terlebih karena besok kami akan berhadapan dengan Thailand,” ungkap Akira.

Laga melawan Thailand menjadi ujian berat Timnas Putri Indonesia untuk bisa tembus babak berikutnya.

Pada ajang SEA Games 2025, Srikandi Merah Putih ditargetkan membawa pulang medali perunggu.

Timnas Putri Indonesia diperkuat empat pemain diaspora yakni Iris de Rouw (St. John’s University), Emily Nahon (Arkansas University, Felicia de Zeeuw (ADO Den Haag), dan Isa Warps (VFR Weyerbyen).