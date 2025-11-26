Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Putri Indonesia Putus Rekor Tanpa Kemenangan, Nepal Jadi Korban

Rabu, 26 November 2025 – 22:46 WIB
Selebrasi Gea Yumanda seusai mencetak gol buat Timnas putri Indonesia pada laga persahabatan melawan Nepal di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (26/11). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas putri Indonesia meraih kemenangan pada laga uji coba melawan Nepal.

Berlaga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (26/11/2025), skuad asuhan Akira Higashiyama menang dengan skor 2-1.

Pada laga ini, gawang Alleana Ayu Arumy sempat kebobolan lebih dahulu lewat gol bunuh diri Vivi Oktavia pada menit ke-20.

Garuda Pertiwi bangkit di babak kedua dan membalikkan keadaan melalui gol Gea Yumanda (58’) dan Aulia Al Mabruroh (67’).

Kemenangan ini menjadi sinyal positif bagi Timnas putri Indonesia, yang terakhir meraih kemenangan pada Juni lalu ketika mengalahkan Kirgistan 1-0 pada Kualifikasi Piala Asia 2026.

Diharapkan hasil ini memotivasi para pemain yang akan kembali berlaga pada Sabtu (29/11) di Stadion Maguwoharjo melawan Taiwan.

Laga ini menjadi bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025

Zahra Muzdalifah dan kolega diharapkan mampu membawa pulang medali pada ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.

