Timnas U-17 Hadapi Qatar, Kurniawan Minta Jangan Kehilangan Nyali

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Qatar pada laga kedua Piala Asia U-17 2026.

Pelatih Timnas U-17 Kurniawan Dwi Yulianto mengirim peringatan keras agar timnya mempertahankan ketajaman saat laga menghadapi lawannya itu.

Kemenangan 1-0 atas China menjadi modal awal yang penting. Kini fokus Skuat Garuda Muda tertuju ke laga panas kontra Qatar pada matchday kedua grup di King Abdullah Sports City Training Stadium, Sabtu (9/5/2027) malam.

"Alhamdulillah sampai hari ini semua baik-baik saja. Mudah-mudahan semangat ini terus terjaga," ujar Kurniawan.

"Fighting spirit harus tetap hidup sampai pertandingan berakhir." katanya.

Kurniawan mengaku sudah menguliti kekuatan Qatar. Dia menyoroti ancaman utama lawan yang datang dari sektor sayap dan lini depan yang cepat, agresif, dan berbahaya dalam serangan terbuka.

"Kita tahu Qatar punya dua winger yang cukup cepat, kemudian striker yang juga cepat," kata mantan pemain Timnas Indonesia itu.

Tak ingin anak asuhnya terseret permainan cepat lawan, Kurniawan menyiapkan skema khusus. Instruksinya adalah bagaimana memutus aliran bola sejak dari tengah dan jangan biarkan Qatar leluasa mengirim suplai ke sisi lapangan.