JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas U-17 Indonesia Kalah, Begini Kalimat Nova di Ruang Ganti saat Turun Minum

Rabu, 05 November 2025 – 04:12 WIB
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - DOHA - Timnas U-17 Indonesia kalah 1-3 dari Zambia pada pertandingan Grup H Piala Dunia U17 2025 melawan Zambia di lapangan 7 Aspire Academy, Doha, Selasa (4/11).

Garuda Muda sempat memimpin lewat gol Muhammad Zahaby Gholy.

Namun, gol-gol balasan dari Abel Nyironggo dan Lukonde Mwale terjadi pada babak pertama.

Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto menyayangkan penampilan tim asuhannya pada babak pertama.

"Di level Piala Dunia kalau kita (Timnas U-17 Indonesia) tidak berani bermain atau takut, ya situasinya akan menjadi sulit buat kita,” kata Nova saat ditemui di mixed zone.

“Karena kita bisa lihat ada perbedaan secara permainannya di babak pertama dengan babak kedua," sambungnya.

Nova mengatakan, pada babak kedua Timnas U-17 Indonesia punya banyak peluang karena bermain lebih baik dibanding babak pertama.

"Dan saya bisa melihat secara babak-babak kedua pemain saya bisa lebih punya determinasi lebih baik. Dan akhirnya kita bisa banyak membuat peluang di babak kedua," katanya.

Timnas U-17 Indonesia kalah dari Zambia dengan skor 1-3. Garuda Muda sempat memimpin lewat gol Muhammad Zahaby Gholy.

