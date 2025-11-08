Timnas U-17 Indonesia Kalah, Bek Brasil Bilang Garuda Muda Tim Tangguh

jpnn.com - DOHA – Timnas U-17 Indonesia kalah dari Brasil dengan skor 0-4 pada pertandingan Grup H Piala Dunia U17 2025 di Aspire Academy, Doha, Qatar, Jumat (7/11).

Bek Timnas U-17 Brasil Luis Eduardo, menilai Garuda Muda sebagai lawan yang tangguh meski timnya mampu menang 4-0.

Kemenangan atas Indonesia memastikan Brasil mengamankan satu tiket ke 32 besar, setelah mengoleksi enam poin dari dua laga. Pada pertandingan pertama, Brasil menang besar 7-0 atas Honduras.

"Mereka (Indonesia) adalah tim yang sangat bagus. Skornya memang 4-0, tetapi itu adalah pertandingan berat," kata Eduardo saat ditemui di mixed zone.

"Sekarang kami perlu bekerja lebih keras untuk bermain melawan Zambia. Namun, Indonesia sangat menyulitkan kami. Mereka bermain sangat baik," kata pemain Gremio itu.

Brasil merupakan salah satu favorit untuk menjuarai Piala Dunia U17 2025.

Eduardo pun berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Brasil, termasuk dari kubu penggemar Indonesia.

Saat ditanyai apakah mungkin pada suatu hari kelak ia bermain di Liga Indonesia, Eduardo menjawab diplomatis sambil sedikit bergurau.