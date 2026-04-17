JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas U-17 Indonesia Kalah dari Malaysia, Kurniawan Blak-blakan Ungkap Kelemahan

Jumat, 17 April 2026 – 04:28 WIB
Pemain Timnas U-17 Indonesia Keanu Senjaya (kanan) berebut bola dengan penjaga gawang Malaysia Adam Nurfakrullah (kiri) saat pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4/2026) malam. Foto: ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - GRESIK – Timnas U-17 Indonesia kalah dari Malaysia dengan skor tipis 0-1 dalam laga babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4) malam.

Gol tunggal Malaysia dicetak oleh Mohammad Fareez pada menit ke-33.

Pada babak pertama, Timnas U-17 Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan merebut penguasaan bola dan menekan lini pertahanan Malaysia.

Meski begitu, Malaysia sempat mengancam lebih dulu melalui peluang Ahmad Yusuf pada menit ke-2 setelah lolos dari jebakan offside. Namun, tendangannya masih mampu diamankan kiper Indonesia Noah Leo Duvert.

Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto itu tetap bermain sabar dengan membangun serangan dari lini belakang, tetapi rapatnya pertahanan Malaysia menyulitkan Putu Ekayana dan rekan-rekannya untuk menembus kotak penalti.

Indonesia memperoleh peluang pada menit ke-9 melalui bola muntah yang disambar Pandu Aryo dari luar kotak penalty. Namun, arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Malaysia yang dikawal Adam Nurfakrullah.

Peluang kembali didapat Garuda Muda pada menit ke-14 lewat sepakan keras Keanu Senjaya dari luar kotak penalti, tetapi bola kembali melenceng di sisi kanan gawang.

Di sisi lain, Malaysia mengandalkan serangan balik cepat melalui umpan-umpan panjang, meski upaya tersebut belum mampu memberikan ancaman berarti ke gawang Noah Leo.

