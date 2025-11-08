Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas U-17 Indonesia Kalah Lagi, Nova Ungkap Kelemahan Garuda Muda

Sabtu, 08 November 2025 – 07:03 WIB
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - DOHA – Berikut ini pernyataan Nova Arianto seusai Timnas U-17 Indonesia kalah dari Brasil dengan skor 0-4 pada pertandingan Grup H Piala Dunia U17 2025 di Aspire Academy, Doha, Qatar, Jumat (7/11).

Menurut Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto, dasar permainan para pemain Indonesia masih menjadi salah satu kelemahan.

Pada laga melawan Brasil, beberapa kali pemain Timnas U17 Indonesia melakukan kesalahan-kesalahan mendasar.

"Menurut saya itu memang menjadi salah satu kelemahan dari secara individual pemain dan itu yang memang harus menjadi catatan besar kami, ya mungkin bukan hanya di timnas U17, di U20 maupun U23, tetapi saya lihat itu menjadi salah satu kelemahan dari pemain kita," kata Nova kepada ANTARA saat ditemui seusai pertandingan.

"Itu yang memang harus menjadi concern kita untuk ke depannya, bagaimana kita mau bersaing di dunia, di Asia, ya kita harus lebih siap lagi dalam masalah individual," katanya.

Pada laga pertama di Grup H, Garuda Muda menelan kekalahan 1-3 dari Zambia.

Kedua kekalahan itu membuat Indonesia kini menghuni posisi ketiga di klasemen sementara Grup H dengan nol poin.

Pintu untuk lolos ke 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik belum tertutup sepenuhnya.

Timnas U-17 Indonesia kalah lagi pada pertandingan Grup H Piala Dunia U17 2025, Jumat (7/11).

