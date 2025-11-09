Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Timnas U-17 Indonesia Mengejar Keajaiban, Honduras Jadi Penentu Nasib

Minggu, 09 November 2025 – 14:44 WIB
Timnas U-17 Indonesia Mengejar Keajaiban, Honduras Jadi Penentu Nasib
Skuad Timnas U-17 Indonesia. Foto: PSSI

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi partai krusial menghadapi Honduras pada laga terakhir fase grup Piala Dunia U-17 2025.

Skuad asuhan Nova Arianto dituntut meraih kemenangan jika ingin menjaga kans melaju ke babak 32 besar.

Posisi Sulit Timnas U-17 Indonesia

Hasil kurang memuaskan pada dua laga awal menempatkan Indonesia dalam posisi yang sulit

Setelah takluk 1-3 dari Zambia dan kalah 0-4 dari Brasil, Garuda Muda belum mengumpulkan satu pun poin dan kini tercecer di peringkat ketiga klasemen sementara Grup G.

Timnas Indonesia juga memiliki selisih gol yang kurang baik, yakni minus enam.

Situasi tersebut membuat kemenangan menjadi syarat mutlak. Indonesia setidaknya masih bisa berjuang untuk lulus ke 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Namun, hasil imbang atau kekalahan otomatis menutup jalan Indonesia untuk melangkah ke fase gugur. 

FIFA memang menyediakan delapan slot bagi tim peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke 32 besar Piala Dunia U-17 2025.



