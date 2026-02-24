Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas U-17 Seleksi 42 Pemain, Dipimpin Langsung Pelatih Kurniawan

Selasa, 24 Februari 2026 – 16:33 WIB
Timnas U-17 Seleksi 42 Pemain, Dipimpin Langsung Pelatih Kurniawan - JPNN.COM
Pelatih Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 mulai melakukan seleksi 42 pemain.

Digelar di Yogyakarta International School Soccer Field, Yogyakarta, pada 23-28 Februari 2026, seleksi dipimpin langsung pelatih Kurniawan Dwi Yulianto.

Dalam keterangan PSSI pada Selasa, seleksi ini menjadi bagian persiapan  Piala AFF U-17 pada 11-23 April, serta Piala Asia U-17 2025 pada 30 April-17 Mei nanti di Arab Saudi.

Baca Juga:

Pemanggilan ini menjadi momentum baru, untuk pertama kali Kurniawan memimpin langsung timnas U-17, yang sebelumnya ditangani Nova Arianto.

Sebelum meninggalkan tim, Nova sempat membantu proses transisi kepada pelatih baru saat kalah dua kali melawan China dalam laga uji coba pada 8 dan 11 Februari lalu.

Kurniawan adalah salah satu mantan penyerang timnas Indonesia yang Garuda pada periode 1995-2005.

Baca Juga:

Dia pernah menjadi asisten Indra Sjafri dalam timnas Indonesia U-23, termasuk bagian dari tim yang meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja.

Mengenai komposisi pemain yang mengikuti seleksi, pemanggilan 42 pemain ini merupakan sebaran hasil pembinaan usia muda di Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto memimpin langsung seleksi 42 pemain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   timnas u-17  Timnas U-17 Indonesia  Timnas Indonesia  Kurniawan Dwi Yulianto 
BERITA TIMNAS U-17 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp