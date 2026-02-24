Timnas U-17 Seleksi 42 Pemain, Dipimpin Langsung Pelatih Kurniawan

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 mulai melakukan seleksi 42 pemain.

Digelar di Yogyakarta International School Soccer Field, Yogyakarta, pada 23-28 Februari 2026, seleksi dipimpin langsung pelatih Kurniawan Dwi Yulianto.

Dalam keterangan PSSI pada Selasa, seleksi ini menjadi bagian persiapan Piala AFF U-17 pada 11-23 April, serta Piala Asia U-17 2025 pada 30 April-17 Mei nanti di Arab Saudi.

Pemanggilan ini menjadi momentum baru, untuk pertama kali Kurniawan memimpin langsung timnas U-17, yang sebelumnya ditangani Nova Arianto.

Sebelum meninggalkan tim, Nova sempat membantu proses transisi kepada pelatih baru saat kalah dua kali melawan China dalam laga uji coba pada 8 dan 11 Februari lalu.

Kurniawan adalah salah satu mantan penyerang timnas Indonesia yang Garuda pada periode 1995-2005.

Dia pernah menjadi asisten Indra Sjafri dalam timnas Indonesia U-23, termasuk bagian dari tim yang meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja.

Mengenai komposisi pemain yang mengikuti seleksi, pemanggilan 42 pemain ini merupakan sebaran hasil pembinaan usia muda di Indonesia.