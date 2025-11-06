Timnas U-17 vs Brasil, Nova Arianto Minta Garuda Muda tak Gentar

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional U-17 Indonesia akan menghadapi Timnas U-17 Brasil pada laga kedua Grup H Piala Dunia U-17 2025 Qatar, Jumat (7/11). Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto meminta timnya tidak takut menghadapi Brasil nanti.

“Brasil bisa saya katakan calon juara di Piala Dunia ini, tetapi saya minta pemain tidak takut dengan situasi itu. Saya harap mereka punya mental kuat. Setidaknya bisa mengimbangi mereka, dan siapa tahu bisa menang,” kata Nova dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis (6/11).

Brasil merupakan negara tersukses kedua di turnamen ini dengan empat gelar. Mereka juga menjadi pemilik gelar terbanyak di Piala Dunia senior setelah memiliki lima trofi. Hal inilah yang membuat Nova menjagokan Brasil sebagai calon kuat juara Piala Dunia U-17 tahun ini.

Lebih lanjut Nova mengungkapkan bahwa timnya kini akan melakukan persiapan taktikal melawan Brasil, setelah kekalahan yang mereka terima dari Zambia 1-3 pada laga pertama, Selasa.

“Pada Rabu 5 kemarin kami fokus recovery setelah pertandingan melawan Zambia. Selain itu, ada beberapa skema yang sudah kami siapkan menjelang laga lawan Brasil. Baru setelah itu kami akan masuk ke sesi taktikal pada 6 November 2025,” ungkap Nova Arianto.

Saat melawan Brasil nanti, Nova memastikan kondisi tim secara umum dalam keadaan baik. Satu-satunya pemain yang sempat mendapat perawatan adalah Fabio Azkairawan. Namun, kondisi pemain muda Persija Jakarta itu kini makin membaik.

Pada laga pertama, Fabio hanya tampil di babak pertama. Posisinya di babak kedua digantikan oleh Muhamad Al Gazani.

“Kondisi pemain semua cukup baik. Fabio sempat mengalami benturan, tetapi sekarang sudah membaik. Harapannya dia bisa kembali dan siap menghadapi Brasil,” tutur Nova terkait kondisi Fabio.