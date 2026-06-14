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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas U-19 Australia Juara Piala AFF U19 2026

Minggu, 14 Juni 2026 – 05:11 WIB
Timnas U-19 Australia Juara Piala AFF U19 2026 - JPNN.COM
Pemain Timnas U-19 Thailand Surachai Booncharee (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Australia U-19 Peter Gerard Antoniou (kedua kiri) pada pertandingan final Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (13/6/2026). Foto: ANTARA/Yudi Manar/Lmo/foc

jpnn.com - DELI SERDANG – Timnas U-19 Australia berhasil merebut gelar juara Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah mengalahkan Thailand.

Pada pertandingan final Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (13/6) malam, Australia 2 kali menyarangkan bola ke gawang Thailand, tanpa balas.

Gol pertama Australia pada laga final tersebut dicetak melalui sundulan Alexander Lech Garbowski yang memanfaatkan bola lambung dari tendangan sudut Lawrence Wong pada menit 41.

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Sementara gol kedua Australia dicetak Beckham Backer pada menit 90+7.

Skor 2-0 untuk Australis bertahan hingga berakhirnya laga, sekaligus mengunci gelar juara untuk anak anak asuh Richard Garcia tersebut.

Tampil sebagai juara tahun ini, melengkapi gelar Australia sebagai tim terbanyak meraih juara AFF U19 dengan enam kali juara.

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Australia sebelumnya tampil sebagai juara AFF U-9 pada 2006, 2008, 2010, 2016, dan 2019.

Pelatih Australia Richard Garcia mengaku senang timnya bisa tampil sebagai juara yang tentunya berkat kerja keras semua pemain yang tetap disiplin dengan tanggung jawabnya masing masing.

Australia juara Piala AFF U19 2026, gol pertama pada laga final tersebut dicetak melalui sundulan Alexander Lech Garbowski.

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TAGS   Piala AFF U-19  Timnas U-19  Timnas U-19 Indonesia  Nova Arianto 
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