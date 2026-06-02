Timnas U-19 Indonesia Menang Tebal atas Myanmar, tetapi Nova Masih Kecewa
jpnn.com - jAKARTA - Timnas U-19 Indonesia sukses mengawali perjalanan di Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan meyakinkan.
Namun, Pelatih Timnas U-19 Indonesua Nova Arianto belum puas karena permainan tim besutannya tak sesuai harapan.
Myanmar dibungkam 3-0 pada laga pembuka Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin (1/6).
Sejak menit awal, Garuda Muda tampil dominan dan terus mengurung pertahanan Myanmar.
Akan tetapi, serangan yang bertubi-tubi kerap mentok di lini belakang lawan.
Kebuntuan baru pecah pada menit ke-38 saat Arkhan Kaka sukses mencetak gol pembuka.
Pada babak kedua, tempo permainan Indonesia menurun. Meski demikian, dua gol dari Dimas Wicaksono pada menit ke-78 dan 87 memastikan kemenangan tiga gol tanpa balas untuk skuad Merah Putih.
Nova mengakui tiga poin dari laga pertama sangat penting untuk menjaga peluang lolos dari fase grup.