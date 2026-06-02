Timnas U-19 Indonesia Menang Tebal atas Myanmar, tetapi Nova Masih Kecewa

Selasa, 02 Juni 2026 – 10:01 WIB

jpnn.com - jAKARTA - Timnas U-19 Indonesia sukses mengawali perjalanan di Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan meyakinkan.

Namun, Pelatih Timnas U-19 Indonesua Nova Arianto belum puas karena permainan tim besutannya tak sesuai harapan.

Myanmar dibungkam 3-0 pada laga pembuka Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin (1/6).

Sejak menit awal, Garuda Muda tampil dominan dan terus mengurung pertahanan Myanmar.

Akan tetapi, serangan yang bertubi-tubi kerap mentok di lini belakang lawan.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-38 saat Arkhan Kaka sukses mencetak gol pembuka.

Pada babak kedua, tempo permainan Indonesia menurun. Meski demikian, dua gol dari Dimas Wicaksono pada menit ke-78 dan 87 memastikan kemenangan tiga gol tanpa balas untuk skuad Merah Putih.

Nova mengakui tiga poin dari laga pertama sangat penting untuk menjaga peluang lolos dari fase grup.