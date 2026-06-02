Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas U-19 Indonesia Menang Tebal atas Myanmar, tetapi Nova Masih Kecewa

Selasa, 02 Juni 2026 – 10:01 WIB
Timnas U-19 Indonesia Menang Tebal atas Myanmar, tetapi Nova Masih Kecewa - JPNN.COM
Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - jAKARTA - Timnas U-19 Indonesia sukses mengawali perjalanan di Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan meyakinkan.

Namun, Pelatih Timnas U-19 Indonesua Nova Arianto belum puas karena permainan tim besutannya tak sesuai harapan.

Myanmar dibungkam 3-0 pada laga pembuka Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin (1/6).

Baca Juga:

Sejak menit awal, Garuda Muda tampil dominan dan terus mengurung pertahanan Myanmar.

Akan tetapi, serangan yang bertubi-tubi kerap mentok di lini belakang lawan.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-38 saat Arkhan Kaka sukses mencetak gol pembuka.

Baca Juga:

Pada babak kedua, tempo permainan Indonesia menurun. Meski demikian, dua gol dari Dimas Wicaksono pada menit ke-78 dan 87 memastikan kemenangan tiga gol tanpa balas untuk skuad Merah Putih.

Nova mengakui tiga poin dari laga pertama sangat penting untuk menjaga peluang lolos dari fase grup.

Timnas Indonesia U-19 berhasil mengalahkan Myanmar pada laga perdana Grup A Piala AFF U-19 2026. Namun, Nova Arianto masih kecewa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-19  Timnas U-19 Indonesia  Nova Arianto  piala aff u-19 2026 
BERITA TIMNAS U-19 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp