Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Olahraga - Sepak Bola

Timnas U-19 Tambah Kekuatan, 7 Pemain Diaspora Masuk Radar Piala AFF 2026

Kamis, 30 April 2026 – 06:22 WIB
Pelatih Timnas U-19 Nova Arianto. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia U-19 bersiap tampil di Piala AFF U-19 2026 pada 1-14 Juni di Sumatera Utara.

Pelatih Nova Arianto dipastikan akan menyuntikkan kekuatan timnya dengan memanggil tujuh pemain diaspora demi meningkatkan level permainan Garuda Muda.

“Rencananya ada tujuh pemain diaspora yang akan kami panggil. Kami akan lihat situasinya, termasuk Mathew Baker yang setelah AFC akan bergabung,” ujar Nova.

Nama Mathew Baker pun langsung mencuri perhatian. Pemain yang telah mencicipi atmosfer kompetisi internasional itu diharapkan mampu membawa warna baru dalam permainan Timnas U-19.

Namun, langkah ini juga membuka persaingan sengit di dalam tim. Para pemain lokal kini tak lagi berada di zona aman. Semua posisi diperebutkan, dan performa di pemusatan latihan akan menjadi penentu utama.

Timnas U-19 dijadwalkan menggelar training camp di Yogyakarta mulai 10 Mei, hanya dua hari setelah drawing turnamen.

Waktu persiapan yang sempit membuat tim pelatih harus bekerja ekstra cepat untuk membangun chemistry antara pemain lokal dan diaspora.

"Training camp tanggal 10 sebagai persiapan menuju AFF U-19, tanggal 8 Mei ada drawing," kata Nova.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Timnas U-19  piala aff u-19 2026  Nova Arianto  Timnas Indonesia 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp