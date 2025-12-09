Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas U-22 Indonesia vs Filipina: Indra Sjafri Bongkar Kesalahan Krusial Garuda Muda

Selasa, 09 Desember 2025 – 06:04 WIB
Timnas U-22 Indonesia vs Filipina: Indra Sjafri Bongkar Kesalahan Krusial Garuda Muda - JPNN.COM
Skuad Timnas U-22 Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Timnas U-22 Indonesia mengawali langkah di SEA Games 2025 dengan hasil mengecewakan. Skuad asuhan Indra Sjafri secara mengejutkan takluk dari Filipina.

Garuda Muda tumbang dengan skor tipis 0-1 pada laga perdana Grup C yang berlangsung di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12/2025).

Satu-satunya gol pada pertandingan tersebut tercipta menjelang akhir babak pertama.

Gol itu bermula dari situasi lemparan ke dalam Filipina yang gagal diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan Indonesia, sehingga berujung kebobolan.

Indra Sjafri Soroti Kelengahan di Babak Pertama

Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri mengakui penampilan anak asuhnya pada paruh pertama pertandingan tidak berjalan sesuai rencana.

Dia menilai fokus pemain yang sempat hilang pada satu momen krusial, yang menjadi faktor utama terciptanya gol Filipina.

"Hasil ini tentu tidak sesuai harapan. Di babak pertama kami bermain tidak seperti yang kami latih."

"Sangat disayangkan, dari situasi throw in Filipina kami lengah dan akhirnya kebobolan," ucap pelatih kelahiran Pesisir Selatan itu.

TAGS   Timnas U-22 Indonesia  Indra Sjafri  Indonesia vs Filipina  Timnas Indonesia  SEA Games 2025 
