JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas U-22 Indonesia vs Filipina: Indra Sjafri Sudah Mengintai

Senin, 08 Desember 2025 – 13:07 WIB
Timnas U-22 Indonesia vs Filipina: Indra Sjafri Sudah Mengintai
Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri menyebut sudah membaca gambaran lengkap mengenai permain Filipina.

Indonesia dan Filipina akan saling bentrok dalam lanjutan Grup C SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025).

Indra menyebut, sebagian besar pemain yang dibawa ke pesta olaharaga antarnegara Asia Tenggara itu pernah menghadapi Filipina pada Piala AFF U-23 2025 di Jakarta, Juli lalu.

Saat itu, Indonesia yang masih ditangani Gerald Vanenburg menang dengan skor tipis 1-0.

Pengalaman Berharga dari Pertemuan Sebelumnya

Indra menilai pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk membaca pola permainan Filipina.

"Cukup beruntung punya pemain yang sudah menghadapi Filipina di Piala AFF U-23 kemarin," ucap mantan pelatih Bali United itu.

Indra memastikan bahwa berbagai kekurangan yang terlihat pada pertemuan sebelumnya sudah dievaluasi.

Semua pembenahan diuji dalam laga uji coba selama pemusatan latihan, termasuk menghadapi India dan Mali.

Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri menyebut sudah membaca gambaran lengkap mengenai permain Filipina.

