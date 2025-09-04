Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas U-23 Indonesia Gagal Menang Lawan Laos, Kadek Arel Blak-blakan Ungkap Perasaannya

Kamis, 04 September 2025 – 05:08 WIB
Para pemain Timnas U-23 Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/MRH/tom

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Laos sebagai laga Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu (3/9), berakhir imbang 0-0.

Pada laga tersebut, Garuda Muda melesatkan 25 tembakan, tetapi tak satu pun bisa membobol gawang Laos.

Dari 25 tembakan menurut statistik Lapang Bola, yang tepat sasaran adalah lima tembakan.

Adapun 12 lainnya tidak tepat sasaran dan delapan tembakan diblok.

Indonesia mendominasi penuh jalannya pertandingan dengan 83 persen penguasaan bola dan hanya menyisakan 17 persen untuk Laos yang memiliki total satu tembakan.

Kapten Timnas U-23 Indonesia Kadek Arel mengungkapkan suasana ruang ganti tim setelah kegagalan meraih kemenangan melawan Laos.

“Pastinya kecewa sekali ya, kecewa sekali karena gagal menang,” kata Kadek Arel saat ditemui wartawan di mixed zone Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Dengan hasil ini, Indonesia tak bisa menyamai torehan poin Korea Selatan (3 poin) yang pada laga pertamanya mengalahkan Makau 5-0.

Simak pernyataan Kadek Arek setelah Timnas U-23 Indonesia gagal meraih kemenangan saat melawan Laos.

