Timnas U-23 Indonesia Kalah dari Korsel, Simak Komentar Gerald Vanenburg

jpnn.com - SIDOARJO – Timnas U-23 Indonesia kalah dari Korea Selatan (Korsel) dengan skor 0-1 pada laga pamungkas Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9) malam.

Seusai pertandingan, Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg menyinggung minimnya menit bermain pemainnya di klubnya masing-masing.

“Ketika mereka kembali ke klub, memang perlu jam terbang untuk bermain agar ketika mereka menghadapi turnamen seperti ini, mereka siap,” kata Vanenburg pada jumpa pers usai pertandingan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa.

Kekalahan ini membuat Garuda Muda gagal lolos ke putaran final Piala Asia U-23 untuk kedua kalinya setelah edisi 2024 di Qatar.

Di sisi lain, ketika performa tuan rumah tak sesuai ekspektasi, Korsel menunjukkan tajinya sebagai tim yang pernah menjuarai Piala Asia U-23 edisi 2020.

Dari tiga laga babak kualifikasi, tim asuhan Lee Min-sung itu tampil sempurna karena memenangkan tiga pertandingan yang telah dijalani.

Mereka mencetak 13 gol dan tanpa kebobolan sama sekali dalam tiga pertandingan tersebut,

Menurut Vanenburg, penampilan Korsel yang akan tampil dalam edisi ketujuh Piala Asia U-23 yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari 2026 itu tak lepas dari pemain-pemain mereka yang bermain reguler di kompetisi sepak bola Korsel, K-League.