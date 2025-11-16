Timnas U-23 Indonesia Kalah, Indra Sjafri Ungkap Kondisi Terkini Rayhan Hannan & Arkhan Fikri

jpnn.com - JAKARTA - Timnas U-23 Indonesia kalah telak dari Mali dengan skor 0-3 pada laga uji coba di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu (15/11/2025).

Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri mengeklaim permainan timnya tidak terlalu buruk meski kalah 0-3 dari Mali.

Dalam laga persiapan menuju SEA Games 2025 Thailand ini, Dan Sinate, Wilson Samake, dan Moulaye Haidara mencetak ketiga gol Mali.

"Pertama, tentu dari hasil dari gol yang terjadi tentu kita (tim pelatih) tak puas, tetapi kami dalam hal ini ada beberapa hal positif yang kita lakukan dan secara kesimpulan pun tim, saya pikir tak terlalu bermain jelek," kata Indra pada jumpa pers setelah pertandingan, Sabtu.

"Memang kalau kita (Timnas U-23 Indonesia) lawan dengan lawan yang kualitas kayak Mali, kesalahan sedikit pun pasti kita akan berdampak yang tidak baik," tambah dia.

Berbeda dengan dua laga uji coba melawan India pada Oktober, dalam pertandingan ini Indra hanya melakukan maksimal lima pergantian pemain, yang disebutnya regulasi yang sudah disepakati kedua tim.

Akibatnya, masih banyak pemain-pemainnya yang belum ia mainkan.

Indra merahasiakan kemungkinan adanya perubahan dalam laga kedua melawan Mali pada Selasa (18/11) mendatang karena banyak pemain yang belum bermain.