Timnas U-23 Indonesia Dapat Angin Segar Menjelang SEA Games 2025

Senin, 17 November 2025 – 18:40 WIB

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia mendapat angin segar dalam masa persiapan menghadapi SEA Games 2025.

Marselino Ferdinan kabarnya akan bergabung dengan Skuad Garuda Muda untuk turnamen multievent antarnegara Asia Tenggara itu.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menyebut PSSI telah menjalin komunikasi dengan klub Marselino, yakni AS Trencin.

Menurutnya, respons dari klub yang berkompetisi di Liga Slovakia tersebut sangat positif.

"Alhamdulillah, komunikasi kami dengan AS Trencin berjalan baik. Insyaallah Marselino bisa bergabung dan tampil di SEA Games," ucap Sumardji.

Bagi Marselino, ini merupakan SEA Games ketiganya, setelah sebelumnya tampil pada edisi 2021 dan 2023.

Dalam kurun waktu tersebut, Marselino ikut mempersembahkan medali perunggu dan emas.

Kehadiran pemilik 37 caps timnas senior itu diharapkan dapat menjadi pembeda bagi Garuda Muda.