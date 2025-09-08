Timnas U-23 Indonesia vs Korea: Gerald Vanenburg Beri Wejangan untuk Garuda Muda

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk menembus putaran final Piala Asia U-23 2026 mendatang.

Garuda Muda sejauh ini belum sepenuhnya aman karena baru mengoleksi empat poin, hasil dari dari sekali menang dan satu hasil imbang.

Dari sisi produktivitas, tim runner-up Piala AFF U-23 2025 itu baru mencetak lima gol.

Wejangan Gerald Vanenburg

Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg meminta anak asuhnya tampil lepas saat menghadapi Korea.

Juru taktik kelahiran 5 Maret 1964 itu berharap Kadek Arel dan kolega tidak terbebani dengan kewajiban meraih kemenangan.

"Tidak ada waktu lagi untuk gugup. Kami harus bermain dengan cara kami, dalam sebuah pertandingan penting untuk tetap tenang,” ujar Gerald dalam rekaman yang dbagikan PSSI, Senin (8/9/2025).

Korea Percaya Diri

Tantangan Indonesia makin berat karena Korea datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan telak atas Makau (5-0) dan Laos (7-0).

Vanenburg pun berpesan kepada anak asuhnya agar fokus ke pertandingan, tanpa memikirkan hal di luar lapangan.