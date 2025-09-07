Timnas U-23 Indonesia vs Korsel, Arkhan: Kami Harus Mati-matian

jpnn.com - SIDOARJO - Tim Nasional U-23 Indonesia akan berhadapan dengan lawan tangguh Timnas Korea Selatan pada laga pamungkas Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa pekan depan.

Pemain Timnas U-23 Indonesia Arkhan Fikri mengatakan “tidak ada cerita selain menang” saat Garuda Muda menjalani laga pamungkas Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J melawan Korea Selatan nanti.

Pemain Arema FC itu mengatakan hal tersebut setelah Timnas U-23 Indonesia meraih kemenangan pertama di babak kualifikasi atas Makau 5-0 hari ini.

“Alhamdulillah kami berhasil menang di laga ini, sangat penting sebagai modal melawan Korea yang terutama dengan kualitas mereka yang kuat, kami tahu. Dan ini modal kami, game play kita buat lawan Korea,” kata Arkhan pada jumpa pers pascapertandingan di Sidoarjo pada Sabtu.

“Saya rasa saya tidak puas dan teman-teman juga tidak puas, kami masih ada laga melawan Korea. Saya harus mati-matian lawan Korea, tidak ada cerita selain menang,” ungkap Arkhan.

Gelandang muda berusia 20 tahun itu ialah satu dari tujuh pemain Piala Asia U-23 2024 Qatar yang masuk skuad Timnas U-23 Indonesia untuk kualifikasi edisi 2026 di Arab Saudi.

Masih ada enam alumnus lain Piala Asia U-23 2024, yakni Rafael Struick, Hokky Caraka, Muhammad Ferarri, Dony Tri Pamungkas, Daffa Fasya, dan Rayhan Hannan.

Arkhan menyebut mental sebagai hal penting yang harus dipersiapkan Indonesia melawan Korea Selatan. Dia yakin rekan-rekannya memiliki mental dan kualitas yang bagus untuk mengalahkan Korea Selatan, yang pada 2024 disingkirkan oleh Garuda Muda di babak perempat final.