Timnas Voli Indonesia Petik Pelajaran dari AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia memetik banyak pelajaran berharga dari AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026.

Skuad asuhan Angga Hasan Mubarok itu finis di posisi ketujuh seusai menang dengan skor 3-1 (22-25, 25-20, 25-12, 25-17) atas Mongolia di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Selasa (7/7).

Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh mengapresiasi perjuangan Tina Syifa Sabila Salim dan kolega.

Sepanjang turnamen, para pemain tidak mengendurkan semangat meski kewalahan dengan komposisi pemain yang ada.

Pada kesempatan ini, skuad Garuda Pertiwi hanya membawa 12 pemain, termasuk dua libero.

"Kemenangan ini sangat penting untuk para pemain menghadapi turnamen berikutnya, terutama di kompetisi Asia."

"Beberapa aspek teknis masih ada kekurangan seperti dalam menjaga konsistensi permainan," ujar wanita yang akrab disapa Uci itu saat dihubungi JPNN.com.

Setelah ini, PBVSI rencananya akan mencoba mempertahankan komposisi pemain ke dalam satu tim untuk tampil pada ajang Proliga 2027 mendatang.