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Timnas Voli Putra Indonesia Bawa Misi Berat ke AVC Men's Volleyball Cup 2026

Kamis, 18 Juni 2026 – 02:08 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia Bawa Misi Berat ke AVC Men's Volleyball Cup 2026 - JPNN.COM
Acara pelepasan Timnas voli putra Indonesia pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Rabu (17/6). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia mengusung misi mustahil pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 untuk bisa tembus Top 4.

Ketum PBVSI Imam Sudjarwo menilai kombinasi pemain lokal dan senior membuat Skuad Garuda memiliki peluang untuk bersaing di level Asia.

"Di sini lawan terberat kami Qatar dan Korea. Mudah-mudahan kami bisa masuk Top 4 setelah di turnamen sebelumnya hanya menjadi peringkat ke-6," ujar Imam.

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Persiapan Timnas voli putra Indonesia menuju AVC Men’s Volleyball Cup 2026 tidak berjalan sepenuhnya mulus.

Sejumlah pemain seperti Irpan, Dio Zulfikri, dan Agil Angga Anggara mengalami cedera saat menjalani pemusatan latihan.

Selain itu, proses administrasi terkait izin tinggal pelatih Sergio Veloso juga belum selesai, sehingga untuk sementara tugas kepelatihan dipegang oleh Reidel Toiran.

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Timnas voli putra Indonesia sendiri tergabung di Pool B bersama Qatar, Korea, Thailand, dan Oman.

Timnas voli putra Indonesia mengusung misi mustahil pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 untuk bisa tembus Top 4

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TAGS   Timnas Voli  Timnas Voli Putra Indonesia  Timnas Voli Indonesia  AVC Men’s Volleyball Cup 2026 
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