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Timnas Voli Putra Indonesia Jumpa Kamboja di Final SEA V Cup 2026

Minggu, 19 Juli 2026 – 01:20 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia Jumpa Kamboja di Final SEA V Cup 2026 - JPNN.COM
Skuad Timnas Voli Putra Indonesia saat berlaga pada semifinal ajang SEA V Cup 2026 di Candon City Arena, Sabtu (18/7). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Voli Putra Indonesia akan berjumpa Kamboja di final putaran pertama SEA V Cup 2026.

Laga itu akan digelar di Candon City Arena, Ilocos Sur, Filipina, Minggu (19/7) mulai pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda melangkah ke final seusai mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 (25-22, 25-20, 25-22).

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Pada laga ini, Boy Arnes Arabi menjadi top skor seusai mencetak 13 angka.

Adapun pemain lainnya mencetak double digit poin, yakni Farhan Halim, dengan 11 angka.

Kemenangan ini mengantarkan skuad asuhan Reidel Toiran itu berjumpa Kamboja di final.

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Channaro Suon cum suis melaju terlebih dahulu seusai membuat kejutan dengan mengalahkan Thailand 3-1 (25-21, 16-25, 25-23, 25-17).

Laga Indonesia melawan Kamboja sejatinya partai ulangan pertandingan babak fase grup.

Timnas voli Indonesia akan jumpa Kamboja pada final putaran pertama SEA V Cup 2026 seusai mengalahkan Vietnam, Sabtu (18/7)

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TAGS   SEA V Cup 2026  final SEA V Cup 2026  Timnas Voli Putra Indonesia  Indonesia vs kamboja 
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