Timnas Voli Putra Indonesia Jumpa Vietnam di Semifinal SEA V Cup 2026

Sabtu, 18 Juli 2026 – 02:02 WIB

jpnn.com, FILIPINA - Timnas Voli Putra Indonesia akan jumpa Vietnam pada semifinal SEA V Cup 2026.

Kepastian tersebut didapatkan skuad asuhan Reidel Toiran seusai menang 3-0 (25-20, 25-23, 27-25) melawan Filipina di Candon City Arena, Filipina, Jumat (17/7).

Pada laga tersebut, Rama Fazza Fauzan menjadi top skor seusai mencetak 13 poin.

Adapun pemain lainnya yakni Boy Arnes Arabi menambahkan dengan 11 angka.

Kemenangan itu membuat Timnas Voli Putra Indonesia finis sebagai juara Pool A dengan raihan dua kemenangan.

Pada laga sebelumnya, skuad Garuda juga menang dengan skor telak 3-0 (25-18, 25-18, 25-21) menghadapi Kamboja.

Adapun Vietnam menjadi runner up Pool B seusai pada laga pemungkas menang 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) melawan Myanmar.

Tim asuhan Federico Rampazzo itu finis di bawah Thailand seusai di laga perdana kalah 1-3 (31-33, 25-18, 19-25, 16-25) dari wakil Negeri Gajah Putih tersebut.